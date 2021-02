Guardare film e serie tv è ancora più semplice con TIMVISION e Nest Hub

25 Febbraio 2021

Si rafforza la collaborazione tra Tim Vision e Google. Da oggi sarà infatti possibile vedere i contenuti Tim Vision anche su Google Nest Hub, lo smart display della famiglia made by Google, e scegliere i contenuti direttamente sulla tv con la propria voce tramite tutti gli smart speaker Google Nest e Chromecast.

Dopo aver lanciato nei mesi scorsi i servizi “Tim Voce Smart con Google” e l’integrazione con Tim Music, i clienti e tutti i possessori di uno smart display Nest Hub, avranno la possibilità di fruire del catalogo della tv di Tim sullo schermo del dispositivo, semplicemente utilizzando i comandi vocali.

Nest Hub consente, infatti, di utilizzare i comandi vocali per ricevere velocemente informazioni su meteo, notizie, ricette, sport, ascoltare la musica, impostare timer, sveglie, controllare gli smart device compatibili e da oggi guardare film, serie tv, produzioni originali, sport, cartoni e tanti altri contenuti.

I clienti dotati di Nest Hub possono già fruire del catalogo di Tim Vision sullo schermo del dispositivo inserendo le proprie credenziali di accesso nell’app Google Home. Per avviare la visione sarà sufficiente dire ad esempio “Hey Google, fammi vedere The Good Fight su Tim Vision”. Per coloro che non possiedono ancora un dispositivo Google Nest Hub, Tim offre la possibilità di acquistarlo a 1 euro al mese (48 mesi senza anticipo).

Con queste soluzioni innovative, Tim desidera offrire la migliore connessione, comfort e un’esperienza d’uso sempre più intuitiva e semplice al fine di favorire l’utilizzo di prodotti connessi nelle abitazioni, continuando così ad accompagnare la digitalizzazione del Paese.

Tutte le informazioni sono disponibili su: https://www.tim.it/prodotti/smart-home-e-google/timvision-google-nest