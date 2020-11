Sparkle amplia la sua rete in Brasile con un nuovo punto a Porto Alegre

17 Novembre 2020

Sparkle, operatore globale del gruppo TIM, amplia la capillarità della propria rete in Brasile con l’apertura di un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Porto Alegre che si aggiunge agli attuali undici PoP, distribuiti tra San Paolo, Rio De Janeiro, Fortaleza e Salvador, migliorando ulteriormente la connettività in Brasile e in tutto il continente americano.

Situato nella regione sud-orientale del Paese, il nuovo PoP risponde alla crescente domanda di connettività internazionale in Brasile, offrendo agli operatori locali e regionali connessioni Internet ad alta velocità attraverso il servizio di transito IP di Sparkle Seabone, nonché soluzioni di trasporto avanzate a 100 GB tramite il servizio City2City.

Il PoP di Porto Alegre è infatti completamente integrato con la rete IP proprietaria globale Tier-1 Seabone che vanta un’ampia copertura in America centrale e meridionale con punti di presenza in nove Paesi: Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Panama, Perù, Porto Rico e Venezuela. Inoltre, grazie alla sua rete terrestre e sottomarina, che include le due “autostrade digitali” Seabras-1 nell’Atlantico e Curie nel Pacifico, Sparkle offre quattro rotte diversificate per la connettività dal Sud al Nord America garantendo ridondanza completa e un’alta qualità nella navigazione.

Collegandosi al PoP, operatori di rete locali e internazionali, così come internet service provider, content e application provider, avranno inoltre a disposizione una gamma completa di soluzioni IP, incluso il servizio DDos Mitigation, che offre la possibilità di proteggere la propria rete dagli attacchi, e la soluzione Virtual NAP che fornisce accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point (IXP).

Con l’apertura del dodicesimo PoP nel Paese, Sparkle espande ulteriormente la sua rete in Brasile consolidando il suo posizionamento come uno dei principali operatori internazionali nelle Americhe e come prima dorsale Tier-1 in Sud America.