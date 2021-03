Sparkle premiata al MEF con il “Business Impact Award”

11 Marzo 2021

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e ottavo nel mondo, è stato premiata dall’associazione internazionale di settore MEF con il premio “Business Impact Award” per una dimostrazione su servizi Secure Access Service Edge (SASE) orchestrati da Lean NFV.

I PoC Awards del MEF premiano i Proof of Concept che meglio di altri dimostrano la capacità di orchestrare servizi dinamici attraverso reti automatizzate, virtualizzate e interconnesse in conformità con gli standard MEF 3.0.

Il PoC “Remote Employee Access to Cloud”, sviluppato in collaborazione con i partner tecnologici Amartus, Nefeli Networks e Versa Networks, ha dimostrato come Sparkle consenta alle imprese multinazionali di implementare un modello di lavoro ibrido post-pandemia, stabilendo un accesso remoto sicuro ed efficace alle risorse aziendali, distribuite su più cloud pubblici o on-premise, da parte dei dipendenti.

La soluzione viene fornita tramite un overlay SASE end-to-end distribuito su più accessi SD-WAN, con sicurezza distribuita e orchestrata da Lean NFV, architettura aperta progettata per gestire dinamicamente un ecosistema multi-vendor di funzioni di rete virtualizzate e containerizzate. Ciò consente all’utente finale di accedere alle risorse aziendali distribuite su più cloud in modo confacente le policy di sicurezza aziendali, evitando reindirizzamenti e tromboning.

Sparkle è membro MEF dal 2011. Da allora, l’operatore è stato un pioniere e promotore nell’adozione delle linee guida MEF, diventando il primo service provider europeo a ottenere le certificazioni CE 1.0 e CE 2.0 per i servizi di accesso nonché le certificazioni MEF 100G Carrier Ethernet 2.0 e MEF 3.0 per i servizi E-Line. In tutti questi anni, il MEF ha premiato Sparkle per le sue dimostrazioni e implementazioni nel campo delle applicazioni aziendali, apprezzando il suo contributo alla definizione di standard che facilitano l’interoperabilità e migliorano l’offerta di servizi automatizzati end to end.