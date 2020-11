Sparkle riceve il premio Operator Efficiency ai World Communication Awards 2020

2 Novembre 2020

Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, ha ricevuto il premio “Operator Efficiency” alla cerimonia dei World Communication Awards 2020 (WCAs). La premiazione si è tenuta in modalità virtuale nell’ambito del Total Telecom Congress per celebrare l’innovazione e l’eccellenza nell’industria delle telecomunicazioni. Questo risultato è una novità assoluta per Sparkle che partecipa per la prima volta.

Il premio riconosce l’efficacia di Sparkle nell’automazione dei suoi processi di Operations, Provisioning, Prevendita, Marketing e Customer Care attraverso l’introduzione dell’Automazione Robotica dei Processi (RPA), del Machine Learning e dell’Intelligenza Artificiale. Avviato nel 2019, il programma Network Intelligent Operations (NIO) di Sparkle ha già dato ottimi esiti: affidando ai robot i compiti più ripetitivi, l’azienda è stata in grado di eliminare del tutto gli errori umani, velocizzare i tempi di erogazione e di ripristino dei servizi, e risparmiare oltre 10.000 ore di lavoro da dedicare ad attività professionali a maggior valore. Secondo i giudici, «Sparkle ha fornito un’eccellente dimostrazione dell’uso dell’Intelligenza Artificiale per migliorare l’efficienza delle operazioni, consentendo così alla società di concentrarsi sui propri clienti».

«Questo premio riconosce la nostra trasformazione digitale in corso. Grazie alla combinazione di tecnologia e innovazione con competenze “soft” e “hard”, il programma rende più efficienti i nostri processi operativi e migliora la qualità del servizio offerto ai clienti. Siamo molto orgogliosi che la giuria ne abbia riconosciuto il valore», ha commentato Elisabetta Romano, amministratore delegato di Sparkle

Organizzati da Total Telecom, da ventidue anni i World Communication Awards premiano l’innovazione e l’eccellenza nel settore delle telecomunicazioni a livello globale. I vincitori sono stati selezionati da un’autorevole giuria composta da sessanta personalità di spicco del settore a garanzia della loro indipendenza e imparzialità.

Il premio WCA segue a pochi giorni di distanza i riconoscimenti conseguiti ai Global Carrier Awards 2020 per “Best Middle East Africa Project”, “Best Americas Project”, “Best Data Center” e “Best 5G Deployment”, confermando ancora una volta Il ruolo di Sparkle come leader e innovatore nel settore delle telecomunicazioni globali.

*