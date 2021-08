Sparkle sceglie Infinera per potenziare la nuova dorsale Nibble

4 Agosto 2021

Infinera, società quotata al Nasdaq, annuncia che Sparkle, il service provider internazionale del Gruppo TIM e tra i primi dieci operatori mondiali, ha selezionato la tecnologia ICE6 800G di Infinera per potenziare Nibble, la sua nuova dorsale ottica mediterranea ed europea. L’implementazione della soluzione ICE6 di Infinera consentirà a Sparkle di lanciare nuovi servizi a 400 GbE sull’infrastruttura esistente, aumentando al contempo la capacità della rete fino al 54%, come dimostrato in un recente test su due delle principali direttrici di Sparkle in Italia.

Sparkle ha completato con successo il test della tecnologia ICE6 di Infinera sulle tratte di rete tra Catania e Milano e tra Roma e Milano, con una velocità rispettivamente di 500 Gb/s sulla distanza di 2.136 chilometri e 700 Gb/s su quella di 858 chilometri, stabilendo un vero record per la trasmissione dati sulla lunga distanza in Europa. Il test ha confermato che la soluzione ICE6 di Infinera è in grado di aumentare in modo significativo la capacità trasmissiva sui collegamenti della rete Sparkle. A seguito dei riscontri positivi di questi test Infinera e Sparkle prevedono di attivare canali trasmissivi a 800G lungo altre tratte della rete Sparkle.