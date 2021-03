Sicurezza informatica aziendale, Sparkle lancia Cyber Security Training Platform

22 Marzo 2021

Attraverso la simulazione di attacchi informatici Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e ottavo nel mondo, forma figure professionali esperte in cyber security. È questo il cuore di Cyber Security Training Platform, un servizio di formazione volto a sviluppare competenze di cyber security. Con il processo di digitalizzazione in corso e la crescente adozione di modalità di lavoro da remoto, le aziende devono fare affidamento su esperti di sicurezza informatica per proteggere le proprie reti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati.

Cyber Security Training Platform offre alle imprese uno strumento innovativo per testare le vulnerabilità dei processi e delle tecnologie di sicurezza informatica e imparare a rispondere in modo efficace alle minacce. La formazione si svolge in un ambiente iperrealistico in cui i team IT security possono mettere alla prova la loro capacità di rilevare, indagare e mitigare attacchi informatici simulati in una situazione altamente coinvolgente, proprio come nella vita reale.

Basato su Cyberbit, piattaforma leader mondiale per lo sviluppo delle competenze di sicurezza IT, Cyber Security Training Platform riproduce le infrastrutture aziendali e simula un’ampia gamma di azioni ostili, tra cui ransomware, DDoS, SQL injection, worm, attacchi fileless e altro ancora, mettendo a disposizione vari strumenti per far fronte alle minacce.

Esperti di Sparkle seguono tutto il processo di apprendimento, fornendo indicazioni e assistendo gli studenti nell’affrontare sfide complesse. Al termine della formazione, il personale IT security avrà acquisito l’esperienza per individuare e rispondere tempestivamente a tentativi di intrusione e di attacco, migliorando così le strategie di difesa.

In fase di pre-lancio, il servizio è stato già adottato da aziende leader nei settori Energia, Istruzione e Consulenza ICT, dimostrandosi uno strumento efficace per testare e costruire competenze di cyber security e per attuare efficaci politiche di prevenzione. Con un portafoglio di soluzioni di sicurezza che include segnalazione e protezione DDoS ed esperienza diretta nell’ambito della sicurezza su infrastrutture globali, Sparkle si propone come partner di riferimento per operatori di telecomunicazioni e imprese che intendono migliorare la protezione delle loro reti.