Aritmia – La nuova raccolta di poesie di Elena Mearini

9 Marzo 2022

Ogni tanto resto senza me / per capire se e quanto / io mi manco.

Un viaggio lieve, per frammenti, piccoli passi che, attraverso il linguaggio poetico, accompagnano il lettore in un luogo fatto di assenze, di silenzi, di messa in discussione del contesto sociale, dello spazio pubblico, di quello intimo e personale. “Aritmia” è la nuova raccolta di poesie di Elena Mearini, Marco Saya Edizioni, che affronta i battiti mancati, gli spazi di vuoto improvvisi, che causano risvegli e prese di coscienza brucianti. Figlia del periodo del lockdown, la raccolta affronta il tema del ripiegamento nello spazio domestico di una città simbolo di costante movimento – Milano – spiazzata di fronte al nulla.

Il vuoto che si fa spazio, le giornate tutte uguali, giocate nel silenzio, di stanza in stanza: un mondo che viene evocato per sentimenti fulminei, in attesa di un contatto con ciò che è rimasto fuori. Il suono delle sirene in strada, la notte che entra nella stanza, le nuvole che corrono nel cielo, il passato che torna a bussare alla memoria.

Mearini suggerisce e non spiega, tratteggia contorni che poi la sensibilità del lettore dovrà afferrare, offre, con parole semplici, di uso quotidiano, punti di riferimento da cui partire, da unire in un disegno personale, forzatamente intimo. Non mancano sentimenti di stanchezza, di fatica rassegnata, di disillusione, sempre mediati dalla bellezza del linguaggio poetico, la sola cosa che, forse – così sembra suggerire questa raccolta – potrà salvarci alla fine.

Elena Mearini vive a Milano ed è autrice e docente di scrittura creativa e poesia. Dirige la Piccola Accademia di poesia fondata nel 2020. Ha pubblicato una raccolta di poesia per LiberAria Editrice e due per Marco Saya Editore. Nella narrativa ha esordito con 360 gradi di rabbia per Excelsior 1881, e poi ha pubblicato A testa in giù, Morellini Editore, Undicesimo comandamento, Perdisa pop editore, Bianca da morire, Cairo Editore, selezionato al Premio Campiello, ed È stato breve il nostro lungo viaggio, Cairo Editore, selezionato per lo Strega nel 2018 e finalista nella cinquina per il Premio Scerbanenco. È di gennaio l’uscita di I passi di mia madre, Morellini Editore, candidato allo Strega 2021. Nel 2019 ha pubblicato per Perrone Editore Felice all’infinito.