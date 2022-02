15 Febbraio 2022

Lei: Dai, vieni anche tu, fuori c’è il sole!

Lui: E’ il tuo modo per chiedermi scusa?

Lei: Di che?

Lui: Fai finta di nulla?

Lei: Non so a cosa ti riferisci…

Lui: Non ci posso credere.

Lei: Ti giuro, non capisco.

Lui: Ancora? Non ti ricordi che hai detto che sono l’uomo più esasperante del mondo? Che sono il re dei consigli non richiesti?

Lei: Beh, quello è solo il rovescio della medaglia.

Lui: E il dritto quale sarebbe?

Lei: Che senza di te non mi va di andare da nessuna parte.

Lui: Certo! Preferisci prendertela con me che con te stessa.

Lei: Ma cosa dici? Io con me stessa sono tutt’altro che indulgente…

Lui: Posso ridere? Senza ritegno? Sgangheratamente?

Lei: Vabbè! Vieni fuori o no?

Lui: Ok, ma solo perchè voglio sgranchirmi un po’ le gambe…

Lei: Vieni vestito così?

Lui: Stai per elargirmi uno dei tuoi consigli non richiesti?

Lei: Credevo che tenessi al mio parere.

Lui: Cosa ho fatto o detto per fartelo pensare?