Decisioni definitive

3 Febbraio 2022

Venezia, Rio Terrà Canal, esterno giorno.

Vado alla Barca della frutta, a due passi da casa.

Due turisti, un uomo e una donna, camminano alle mie spalle.

Lei parla, agitandosi in continuazione, e con voce alterata.

“Sei un egoista, uno che pensa solo a se stesso, un narcisista, un falso, un inconcludente”

“Altri capi d’accusa?”

“Non cresci mai!”

“Non ti sembra di essere ingiusta?”

“Ma va’! Potrei dirti di peggio, te lo risparmio solo perchè non voglio rovinarmi la giornata!”

“Quindi?”, dice lui, flemmatico.

“Quindi ti pianto, ti mollo, ci dò un taglio!!!”

“Pizza o pesce?”

“Pesce- risponde lei decisa- ma non in quel posto pidocchioso dove mi hai portato ieri sera”.