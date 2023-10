Definizioni

23 Ottobre 2023

Nella saletta del caffè, sedute al tavolino vicino al mio, ci sono due turiste che non fatico a riconoscere come provenienti da Roma.

Parlano ad alta voce.

“Peccato per ‘sto tempo”, dice una delle due “La città è bellissima, ma avrei preferito visitarla in una giornata di sole!”

“Per fortuna domani il sole arriva”, dice l’altra, ridendo.

“Hai letto le previsioni del tempo?”

“No, mi riferisco al fatto che domani ci raggiunge qui Franco. Mi ha chiamato poco fa”

“E chi è sto Franco?”

“Te ne avevo parlato, è il mio moroso”

“Moroso non lo poi dì perché è da pischelle ( e tu non lo sei da un pezzo)!”

” Fidanzato?”

” Lo voi sposà? ”

“Non ci penso nemmeno”‘…

” Compagno?”

” Vivete assieme?”

” No, ogni tanto viene a dormì da me?”

” Che ne pensi de dì che è l’omo tuo?”

” Me fa ride…”

” E allora dì che è l’idraulico!”