15 Novembre 2020

Dopo di te c’è solo il sorriso di Dio.

Dopo la tua carezza sovviene il dolcissimo mare che rende terso il mio cuore, provato da troppi dolori che tu hai mitigato.

Dopo la mia malinconia c’è solo il crogiolo delle tue stelle che bagna il lago delle mie angosce e porta tenerezza struggente e deliziosa.

Dopo i tuoi ineffabili occhi di un nero corallino, ogni colore è sbiadito, evanescente, smarrisce la sua vivida cromatura.

Dopo l’intenso e penetrante profumo della tua candida pelle, scolorisce e perde la sua innata fragranza anche una rosa, il cui bocciolo si inchina e penzolante disperde ogni suo inebriante effluvio.

Alla siepe piena di rovi spinosi subentra la fitta radura ove si raccoglie la fresca rugiada di un’erba bagnata ed odorosa.

Dopo il tuo acuto sguardo, che penetra l’anima mia e sovverte le mie fragili emozioni, si commuove il mio cuore: mi sento nudo e scuoiato vivo, sino a perdere la cristallina innocenza: conosci tutto di me, ogni mio gesto, tutti i pensieri possibili, anche i sottesi costrutti.

Dopo il tuo prezioso e sontuoso silenzio le mie parole sono inutili e ridondanti e si sgretolano e rotolano nel superfluo d’accatto.

Dopo di te tutte le cose che hai toccato mi stanno vicino, richiamano il tuo ricordo e sale il rimpianto di non aver gioito prima che ti conoscessi: il tempo che ho perduto a cercarti non sarà più riguadagnato e ricompensato, se non dalla tua giovinezza cui mi hai fatto dono.

La mia fantasia è diventata feconda ed ora coltiva la bellezza e scioglie ogni nodo di contraddizioni e scissioni, perché è irrorata dalla beatitudine e soavità del sognatore.

Dopo di te ogni fatica mi è lieve.

Hai infuso forza al mio corpo e sono compiaciuto del mio spirito divenuto orgoglioso, potente ed in cerca di trionfi possibili. Andrò avanti senza cautele, incertezze, timori e scaverò negli abissi del mondo: e vedrò che dietro ogni tuo misterioso pensiero ci sarà un metallo di luce preziosa ed abbagliante, che mi obbligherà a guardare in alto per una fausta comparazione con le stelle.

Dopo di te, il tempo non conoscerà l’amore.

( foto per gentile concessione di Marika Lion)