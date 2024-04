Elegie del risveglio, Alida Airaghi sulle orme di Rilke

8 Aprile 2024

Con il termine elegia nella letteratura greca e latina si indicano dei componimenti poetici che, diversamente dai modi dell’epica, usati per raccontare gesta storiche o leggendarie di eroi e altre figure emblematiche, hanno un tratto riflessivo e meditativo, a volte contenendo una lamentazione, funebre o amorosa e, più generalmente, mostrando un andamento del discorso introspettivo. Nella poesia del ‘900 un’interpretazione oltremodo alta di questa tradizione letteraria è rappresentata dalle Elegie duinesi di Rainer Maria Rilke, scritte tra il 1912 e il 1922, e pubblicate nel 1923.

L’opera di Rilke, all’interno di un discorso poetico vastissimo e complesso, gravido di significanti letterari e filosofici, di significati e di rimandi simbolici, di strofa in strofa svolge una critica alla condizione umana, al limite razionale, al filtro della coscienza, a cui è in qualche modo connessa, alla semplificazione culturale da cui è attraversata, ben al di là di una contestazione romantica della società moderna, omologante e massificata, borghese e mercantilista, che pure è implicitamente presente nel testo. Il grande scrittore praghese sembra voler mettere in risalto il rischio, e il dramma, forse connaturato alla sfera dell’umano, di un’esperienza parziale, incompiuta, ovvero di riflesso, della verità e della libertà.

A questo riguardo appare esemplare e significativo un passaggio dell’ottava elegia, che riportiamo nella traduzione di Maria Grazia Marzot:

Sempre volti al creato, vediamo

solo in esso il riflesso dell’essere liberi,

da noi offuscato. O se un animale,

di quelli muti, ci penetra calmo con lo sguardo.

Questo è il destino: stare di fonte

e nient’altro che questo e sempre di fronte.

Nelle Elegie duinesi la figura ricorrente dell’angelo, del resto, è una sorta di contraltare, di figura che simboleggia la bellezza e la grandezza che esulano dall’esperienza umana. E, come a voler suggerire la necessità di un cambio di prospettiva, di un ribaltamento della direzione del pensiero e della percezione, utile a integrare e a completare la visione, nella memorabile chiusa dell’opera si concepisce una felicità discendente e paurosa, nonché, proprio per questo, liberatoria e coraggiosa:

E noi, che pensiamo alla felicità

come a qualcosa che sale, sentiremmo

l’emozione, che quasi ci sgomenta,

di quando una cosa felice, cade.

E se Rilke nelle Elegie duinesi suggerisce che anche l’amore può essere un limite alla completezza e alla trasformazione della conoscenza (“Gli innamorati, se non fosse che l’uno/ blocca la vista all’altro”) Alida Airaghi in una poesia delle sue Elegie del risveglio (Nulla die, 2022; Sigismundus, 2016) – opera di ispirazione filosofico-concettuale e dalla versificazione declinata secondo un ritmo narrativo, discorsivo, agile –, sia pure in uno scenario non meno depurato dalle illusioni e dalle consolazioni fallaci di quello rilkiano (“abbiamo esplorato/ ogni abisso e mistero, sbugiardato gli inganni.”), rovescia il discorso e immagina, con uno slancio forse non privo di una componente provocatoria, con uno sguardo in cui potrebbero coesistere l’idea e l’ombra del significato proposto, una forma di amore che estende la capacità di sentire e accogliere il mondo e che trasferisce soggettività alla materia:

Quello che fuori non li interessava

diventa loro in un istante. Tanto si espande

in chi ama il sentire, che cielo

erba segnali stradali si imprimono

in dissolvenza, scenario

irrilevante – o necessario. E l’albero

la sedia il portacenere spariscono,

per poi riaffacciarsi imperiosi,

decisi a ribadire «ci siamo,

e testimoni potremmo se richiesti

assolvere o accusare».

Gli oggetti, i silenziosi complici,

le congiuranti spie

di incontri, abbracci,

promesse imperiture.