Il carrello

19 Dicembre 2022

– Hai di nuovo litigato con Marcello?

– Come fai a saperlo?

– Vi ho sentiti.

– Dì piuttosto che hai sentito lui. Io non ho alzato la voce.

– E’ vero, però in questo stabile ci siamo solo noi e lui..Non dovevo sforzarmi troppo con la fantasia per sapere con chi ce l’avesse…

– Ce l’aveva con me naturalmente.

– Che gli hai fatto?

– Gli ho detto che non può lasciare all’infinito il suo carrello della spesa nell’androne.

– Hai fatto bene. L’androne è già angusto, se in più devi ogni volta fare il periplo di quel carrello per passare…E lui ?

– Ha detto una cosa sorprendente: che non sa dove metterlo.

– Scommetto che gli hai dato un suggerimento…

– Puoi giurarci.

– E’ per questo che urlava?

– No, questo lo ha quasi divertito.

– Allora perchè si è incavolato?

– Perchè gli ho fatto notare che le regole vanno rispettate.

– Non mi sembra una frase offensiva.

– Per lui evidentemente sì. Mi ha detto che lui le regole se le ficca nello stesso posto in cui io vorrei cacciargli il carretto.

– E adesso cosa stai facendo?

– Porterò giù il nostro carrello.

– Ma e’ ancora più grande del suo! Non si passerà più del tutto!

– Meglio, così sarà lui a protestare!

– E cosa credi di ottenere con questo?

– Niente. Voglio solo dimostrargli la mia elasticità di pensiero. Non ti piacciono le nostre regole? Ok, adottiamo le tue!

– Ti avverto che ci sarà una nuova sceneggiata!

– Adoro le sceneggiate.