Il minimo sindacale

25 Maggio 2023

Battello Linea 2: Piazzale Roma-Rialto

La donna ha un nastro a righe bianche, rosse e blu e parla ad alta voce, rivolgendosi al suo compagno di viaggio, che ogni tanto, inserisce una esclamazione a mo’ di commento (in genere: “Mamma mia!”):

” …Mi è venuto vicino ed ha provato a baciarmi.

Lo so, sono tremenda, ma non ho potuto fare a meno di ridergli in faccia.

Ma, dico io, se vuoi baciare una a tradimento, devi avere almeno i fondamentali!

Cioè devi sapere baciare.

Io, quando bacio il mio cane, ci metto molto trasporto…

Ecco: da un uomo mi aspetto almeno la metà del trasporto che io ci metto con Fuffy!

E’ una questione di minimo sindacale!!!”