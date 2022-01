7 Gennaio 2022

Prendo il battello a Ca’ Rezzonico per andare a Rialto.

A bordo incontro un amico psicologo.

Ci stiamo facendo gli auguri per il nuovo anno quando lui riceve una telefonata.

Il mio amico si allontana un po’ e risponde. Poco prima dell’attracco al pontile di Sant’Angelo sento che dice queste parole:

“Lo sai perché due persone restano insieme, anche dopo che è finito il tempo delle fregole? Perché la vita è tragica ed è meglio sopportarne il carico con quattro spalle che con due!”

Non conosco ovviamente il contesto nel cui ambito questa frase è stata pronunciata.

Però, mentre smonto dal battello a Rialto, me la sento ronzare nella testa.

Smonta anche il mio amico, così decido di invitarlo a bere un caffè.

Mentre aspettiamo di essere serviti, non resisto e gli pongo una domanda:

“Scusami, ma, involontariamente, ti ho sentito parlare con quel tuo paziente”

“Involontariamente?”, risponde con un sorriso ironico, “e comunque, non era un mio paziente, era semplicemente un amico!”

“Lascia perdere”, abbozzo, “La domanda è: quanto tempo dura in media il tempo delle fregole?”

“Da un giorno a qualche decennio, dipende dai soggetti e, in buona parte, dalle affinità che hanno tra loro”

“E mediamente?”

“Mediamente non più di quattro, cinque anni”