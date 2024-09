Il trentesimo anniversario

9 Settembre 2024

Due uomini si scambiano delle confidenze in battello.

Uno parla in italiano, l’altro gli risponde usando il dialetto.

“La sai l’ultima?”, dice il primo , “Io e mia moglie adesso adesso andiamo dallo psicologo.”

“A far che? ” – risponde l’altro.

“Consulenza di coppia”

“Dopo 30 ani e passa che ste’ insieme?”

“E’ cominciato tutto proprio il giorno in cui ci avvicinavamo al trentesimo anniversario del matrimonio…”

“Cioè?”

” Ho chiesto a mia moglie come pensava di festeggiare l’anniversario. E lei mi ha risposto: veramente pensi ci sia qualcosa da festeggiare?”

“E téo dìse dopo trenta ani?”

“Sì, ma non è che li abbiamo passati a parlare per tutto il tempo…”

” Eo spero ben. E invece lo pissicologo ( dice proprio così P-I-S-S-I- C-O-L-O-G-O, scandendo bene) ve fa parlar?”

“A me sembra che parli soprattutto lui…”

“Saria a dir ?”

“Incomincia a parlare di noi, poi finisce sempre per parlare di se stesso. Si porta continuamente ad esempio”

“Eòra a còssa ve serve ?”

“E’ quello che mi domando anch’io”

“Eora perchè andè?”

“Mia moglie lo stima molto.”

“E ti?”

“Lo considero un forbito imbecille”

“Forbito?”

“Per dirtene una: l’altro giorno voleva dirci che aveva fatto bene a fare una certa cosa. Ecco cosa ha detto: Mi lusingo di credere di avere fatto una scelta appropriata”

” ‘Sti qua che no parla come che ‘i magna, no ‘i go’ mai possui vedar”.

“Neanche io. Mi sa che il trentunesimo anniversario lo festeggeremo ognuno per conto suo.”