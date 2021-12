La distanza convenzionale

16 Dicembre 2021

– Perché quella tizia ti stava appiccicata in quel modo?

– Me lo chiedevo anch’io.

– E che risposta ti sei dato?

– Beh, penso che Marcella abbia una percezione atipica del concetto di spazio personale.

– Che vuol dire?

– Tutti, nel rapportarci ad una persona manteniamo una certa distanza tra lei e noi….Una distanza convenzionale, che, almeno nella nostra cultura, non è mai inferiore ai trenta/quarantacinque centimetri.

– Quindi?

– Ecco, non so per quale ragione, ma nella cultura di Marcella, quella distanza convenzionale è di due centimetri.

– Raccontane un’altra!

– Ma non hai visto come indietreggiavo? Desmond Morris dice….

– Che c’entra Desmond Morris?

– Mai sentito parlare di prossemica?

– Per tua sfortuna sì. Quindi so perfettamente cosa significa quando una persona ti sta appiccicata addosso!

– Ho capito, ma perché te la prendi con me? Non hai visto il mio disagio? Non hai notato come indietreggiavo?

– E ti credo! Non facevo altro che incenerirti con lo sguardo….Sembravate in metropolitana nell’ora di punta!!!!