La felicità di coppia tra paura e desiderio

11 Gennaio 2021

La Felicità di Coppia, mantenere l’interesse nella relazione. Un libro interessante quello di Loris Pinzani psicoterapeuta fiorentino. Dopo gli studi superiori inizia un’analisi individuale psicodinamica che si protrae ininterrottamente per oltre venti anni. Autore; saggista , relatore a congressi tematici in ambito della psicologia delle emozioni e psicopatologia non poteva certo non affrontare il tema universale dell’amore , e lo ha fatto con il volume “La Felicità di Coppia, mantenere l’interesse nella relazione” edito da Alpes.

In queste pagine si tratta la coppia intesa come due adulti uniti da un vincolo sentimentale che vogliono mantenere vitale “per sempre”. L’obiettivo di queste pagine è quello di migliorare l’ambito delle relazioni sentimentali per favorire tutti gli aspetti quotidiani della vita. I rapporti affettivi, soprattutto quelli che stabiliamo con il compagno/a della nostra vita hanno un’importanza fondamentale per il nostro equilibrio interiore e spesso costituiscono il senso della nostra stessa esistenza. L’uomo nasce per vivere in coppia, per questo gli esseri appagati sentimentalmente hanno buone probabilità di essere felici, purché la loro unione abbia determinare caratteristiche.

Questo testo è rivolto a chiunque abbia interesse ad avere, o ristabilire, un rapporto di coppia sereno, soddisfacente e che duri nel tempo. È quindi necessario non ripetere gli errori fatti nel passato.

Il libro svela i retroscena della nascita di un amore , il motivo di una relazione sentimentale, come porre rimedio alle incomprensioni che sono sorte o potrebbero sorgere e cosa più importante come salvare un rapporto che sembra essere esausto.

Come l’autore ha esposto in altre opere, l’esistenza degli uomini è governata da due aspetti psicologici, ossia le “paura” e il “desiderio”. Su questi si snoda l’esistenza tanto dell’individuo quanto della coppia.

In questo testo l’obiettivo è quello di consolidare il rapporto che deve essere pensato come unico ed irripetibile, da costruirsi ogni giorno. Le due menti devono collaborare per raggiungere questo fine attraversando il tempo della vita. Per quanto è dato sapere non è possibile essere felici in assenza di un sentimento contraccambiato e tanto più lo si desidera, quanto più è necessario lavorare per ottenerlo.

Secondo l’autore con “coppia felice” si intende una entità, composta da due persone distinte, che interagendo l’una con l’altra, sono in grado di provare una quantità eccezionale di sentimenti, emozioni e sensazioni che li portano a desiderare di stare insieme, vivendo quasi in simbiosi, per la maggior parte del loro tempo. Sono, insomma, due persone che solo stando vicine raggiungono quello a cui tutti tendiamo (spesso senza riuscirci), ovvero la felicità. Lettura consigliata anche a chi ha un concetto molto diverso di felicità, se non altro per capire importanti dinamiche di coppia.