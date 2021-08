22 Agosto 2021

Mi sono seduta accanto a lui, in pineta. Ho appoggiato sulla panchina le buste della spesa.

Lui continuava a leggere, impassibile, come un paio d’ore prima, quando lo avevo lasciato lì per andarmene a zonzo al mercato del mercoledì.

“Mi allontano per due ore, torno, e stai facendo la stessa cosa di prima!”, dico.

“Cioè?”

“Ti ho lasciato che leggevi, torno, e stai ancora leggendo.”

“Anche tu fai la stessa cosa di prima.”

“In che senso?”

“Mi hai lasciato qui, rimproverandomi perché non volevo venire con te. Ritorni e riprendi a rimproverarmi per lo stesso motivo.”

“Chi è più monotono allora? Tu che non vuoi mai fare quello che piace a me? O io che non mi rassegno a questo fatto?”

“Ma tu sei rassegnata a questo fatto.”

“E allora perché mi lamenterei ancora, seconda te?”

“Solo perché non capisci che la rassegnazione nel matrimonio è una conquista, non una malattia.”

“Dove andiamo a pranzo?”

“Ecco un tema che ci avvicina…”