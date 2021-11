26 Novembre 2021

La ragazza del bar mi serve il caffè e poi continua a parlare con due amiche entrate anche loro nel piccolo locale alle spalle della basilica. Scherzano.

“Certo che stamattina c’è un umido da paura” dice una delle due avventrici.

“Ci vorrebbe qualcosa per scaldarci- risponde la ragazza del bar- anzi, qualcuno !!”

In quel preciso momento entra nel piccolo locale un giovane con dei vistosi tatuaggi che gli decorano il collo e una parte del viso.

La ragazza del bar ha un guizzo di ironia e sussurra a mezza voce: “Magari …”

Concludo la frase al suo posto:

“Magari non questo!!”

La ragazza del bar e le sue amiche scoppiano a ridere in maniera sfrenata. Poi lei con una smorfia quasi impercettibile mi fa capire che ho colto il senso della sua frase a mezza bocca: l’uomo appena entrato è decisamente lontano dal suo tipo.

Il neoarrivato ci guarda, qualcosa gli dice che stiamo parlando di lui, ma non capisce.

“Posso avere un caffè?” dice seccato.