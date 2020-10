25 Ottobre 2020

L’anima tua è come un bosco fitto, misterioso, lussureggiante

colmo di fragranti fragole ed aulenti more

che addolciscono le mie aspre e crudeli pene d’amore.

È come un mare, acqua mite e calda

che lenisce la mia gelida e disperata solitudine,

scandaglia l’abisso imperscrutabile del mio io.

È come un mantello

che protegge da un vento tagliente, pungente

che arreca sconce notizie per il mio povero cuore,

consumato da pallidi ricordi ed arreso a rancori disfatti.

Noi abbiamo conquistato la realtà e perduto il sogno. Non stiamo piú sdraiati sotto un albero a contemplare il cielo nel meriggio d’estate.

È come un caldo respiro

che dolcemente piega l’orgoglio sprezzante e dona amore,

anelato e desiderato come acqua dissetante e fresca.

Sollevo il capo dalle nebbie della valle

ove si aggrovigliano infauste ragioni

e vedo il bagliore del tuo volto luminoso

che si imprime negli occhi della mente

e fa dimenticare il giorno con il suo tessuto di guerre laceranti.

Ho la consapevolezza che nell’anima tua ci sia qualcosa di divino in sé,un fuoco, uno slancio, una volontà di costruire, un’ utopia inebriante che faccia pensare che la terra in fin dei conti non è affatto vecchia e non si può dire che il suo grembo sia mai stato veramente scrutato.

Il giorno, sì, non sia più un incontro con le nostre rovine,

non dobbiamo ricavarne la consapevolezza di una distruzione irrimediabile

dove il tempo resta un elemento di sovversione

di una colpevole, tragica dimenticanza.

L’anima tua è come le tenere carezze

che hanno rimosso le mie brucianti vicissitudini,

esperienze atroci di una soffocante prigione di native debolezze.

L’anima tua è costellata dal desiderio di lasciare tracce di bellezza

in questo mondo che perennemente trasforma, distrugge,

taglia i rami delle nostre fragilità,

foglie che si distaccano e volano caduche.

Ecco, grazie a te la vita è radiosa

non è inquinata alle sue radici, non è una corsa verso il buio,

ma vola alle stelle e rifugge da tetre ed ombre sinistre.

Non siamo l’errore di Dio,

ma il suo atto d’amore che fa rilucere l’universo.

L’anima tua è dominata da Eros,

eterna fontana di felicità che placa la noia

che tutto divora nel tempo del vuoto.

È come un fuoco sempre acceso, pieno di sfavillanti colori.

Nelle sue lingue rinnova e porta la chiarità della luce

contro l’oblio di un cammino tenebroso, votato alla notte plumbea.

L’anima tua si prende la mia e superiamo insieme l’effimero,

perché ci culliamo beati nella fede

che gli dei ci infondono contro i dolori del mondo.

Nella sua purezza e candore travolge la corruzione del tempo

con le sue menzogne, astuzie, mistificazioni

e supera rovelli tormentosi ed ambigui.

L’uomo non è il punto di disarmonia,

la malattia di un universo privo di un ordine e di uno scopo.

Sei originale e disfi gli stereotipi della banalità delle cose.

La vita è complessa e difficile

e tu ne hai compreso l’essenza nuda con i tuoi preziosi silenzi.

E mi dai la forza per ricercare la verità perduta,

un amore ritrovato nel tuo leggiadro volto.

Se vai via, il mondo diventa indecifrabile

un posto invivibile.