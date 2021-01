L’anno che verrà

1 Gennaio 2021

– Cos’è quella faccia scura?

– La bilancia…

– Cos’ha ? Non funziona?

– Magari…Purtroppo funziona benissimo e segna un peso assurdo…

– Con tutto quello che hai mangiato in questi giorni di che ti meravigli?

– Colpa delle passeggiate “in prossimità”, troppo brevi per smaltire…

– Che sciocchezza! Potresti fare sei volte il giro dell’isolato invece di limitarti a ciabattare fin dal tabaccaio.

– Lo farei, credimi, ma con quel cavolo di mascherina faccio fatica a respirare e dopo un po’ mi vengono le caldane…

– Lo so…E ti si appannano gli occhiali, me lo hai detto cento volte!

– E poi non se può più di tutta questa neve, tra un po’ dovrò comprarmi le ciaspole..

– Esagerato!

– Comunque, scommettiamo 10 euro che, tempo un mese, torno in peso forma?

– Perchè solo dieci? Facciamo mille…