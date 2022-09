14 Settembre 2022

– Hai fatto finta di non vederla... Mi vuoi dire perchè la eviti?

– Perchè è una donna insopportabile…

– Ma eravate tanto amiche!

– Amica di Ornella io ? Ma va!

– Ma sì, andavate sempre a teatro insieme

– E che vuol dire? Una non si puo’ sbagliare?

– Allora dimmi cosa ti ha fatto cambiare idea su di lei….

– Non ho cambiato idea! Sin dall’inizio ho avuto la sensazione che fosse una falsona….

– Dicevi che era gentile!

– Voleva solo insinuarsi nel nostro gruppo.

– Capirai! Cos’ha di speciale il vostro gruppo?

– Niente. Però è un gruppo affiatato .

– E quando avete scoperto che lei non vi meritava?

– Quando abbiamo capito che l’unica cosa che l’appassionava era esercitare su ognuna di noi, in genere rigorosamente alle nostre spalle, il suo gusto per il sarcasmo.

– Beh, e’ un interessante genere letterario, il sarcasmo…

– Chiunque di noi ha un difetto, un vezzo o un vizio sul quale e’ possibile fare dello spirito….

– E allora? Puo’ essere divertente lo sfotto’ tra amici.

– Tra amici. E a viso aperto. Ma lei…

– Ho capito, lei lo fa nell’ombra…

– Un serpente.

– Un bel serpente pero’…

– Ma cosa dici? Ma se e’ una quaglia…