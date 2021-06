Poesia | Giuseppe Nibali

12 Giugno 2021

due mesi, niente. La città è andata avanti

verso il mondo universo. Vi colpisce fino

ai buchi dentro i nervi fino ai chiodi tra le

costole. La città ha dato germe. Resistete.

Non muovete il braccio: respirate, restate

come gli uomini che sono uomini due volte

una per l’origine l’altra per il tempo.

***

nuova columbite viene estratta ogni giorno,

le cave sono piene di tantalio. Hanno scritto

l’asterisma su una roccia con più incavi, messo

le coppelle delle Pleiadi, le vie che sapevamo

su una pietra a Chialamberto, primo bosco.

I corpi umani pregano tre volte al giorno,

ripetono mia carne parlandoti mentre fuori: buio,

nulla in mille corpi dolore elettrico viene

*

Giuseppe Nibali è nato a Catania nel 1991. Si è laureato in Italianistica presso l’Università di Bologna. Giornalista pubblicista, dal 2017 al 2019 è stato direttore editoriale della rivista online Midnight Magazine. È direttore responsabile di Poesia del nostro tempo e curatore del progetto Ultima. Collabora con Le Parole e le cose, La Balena Bianca e con il magazine Treccani. Ha pubblicato i libri di poesia La voce di Cassandra – Studi sul corpo di una vergine (Origini edizioni, 2015) e Come dio su tre croci (affinità elettive, 2013). I testi selezionati fanno parte della silloge Scurau in uscita per Arcipelago Itaca.

Illustrazione di Ilaria Mai.