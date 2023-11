Poeti del mercoledì – Garcia Lorca

8 Novembre 2023

MIA VIVA MORTE – FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936)

Mia viva morte, amore delle viscere,

io aspetto invano una parola scritta

e penso, con il fiore che marcisce,

che se non vivo preferisco perderti.

L’aria è immortale. E la pietra nessuna

ombra conosce, né, immobile, la scansa.

Non ha bisogno nel profondo il cuore

del freddo miele che sparge la luna.

Ti sopportai. Mi lacerai le vene,

tigre e colomba, sulla tua cintura

in un duello di gigli e veleno.

Calma la mia follia con le parole,

o nella notte dell’anima oscura

per sempre, lascia ch’io viva sereno.