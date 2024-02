Poeti del mercoledì- Plath

7 Febbraio 2024

I CORRIERI – SYLVIA PLATH (1932-1963)

Parola di lumaca sul niente di una foglia?

Non è la mia. Non ti fidare.

Acido acetico in latta sigillata?

Non ti fidare. È roba adulterata.

Un anello d’oro con dentro il sole?

Bugie. Bugie e dolore.

Gelo su una foglia, l’immacolato

cratere, parlante e sfrigolante

tutto per sé sulla vetta di ognuna

di nove nere Alpi.

Un tumulto di specchi,

e il mare che frantuma il suo, grigio –

O mia stagione, amore.