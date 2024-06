“Poveri a noi” il buon esordio del giovanissimo Elvio Carrieri

6 Giugno 2024

Elvio Carrieri, Poveri a noi, Ventanas 2024, Pp. 214, euro 16.

Libero De Simone è un giovane prof di lettere sotto i trent’anni che insegna nella sezione di un istituto penitenziario barese ove sono ristretti i sex offender. Qui l’anglopovero è già di per sé stesso comico, come lo è quasi sempre in un Paese che ha abdicato alla propria lingua, ma lo è di più in un contesto estremo come il carcere. Come se non bastasse, al dato realistico s’aggiunge il registro eroicomico della voce narrante che, soggiogata da quella realtà aumentata che sono le Lettere a cui è sinceramente devota, aggiunge porzioni di autoironia da ‘declassato‘ perché in fondo egli puntava più in alto nella scala del crimine: <<Ero convinto di poter forgiare le menti degli assassini: mi sono trovato a spiegare l’Inferno a un vecchio che si era masturbato sull’AMTAB>>.

Dalle prime pagine spira un’aria di freschezza, di ilarità cittadina, di ‘baresitudine’ urbana (cioè contrapposta al contado paesano, fenomeno che riguarda molte città, anche la mia, e che risale alla medievale urbanitas Vs rusticitas che Marx avrebbe voluto superare col comunismo nel “Manifesto”, andatelo a rileggere, e che invece è stato eliminato dall’internet), ma anche di acutezza dello sguardo e di scioltezza nel restituire sulla pagina, sotto specie di palpitante tranche de vie ciò che cattura, speziato talora da una colta ridarella giovanile. Almeno in superficie, perché basta aver fatto solo qualche saison à l’Enfer qual è il nostro Sud, per comprendere che riso e lacrime sono sempre commiste, risguardi della stessa copertina, come accade anche nel sottofinale quando cessa la risata e subentra il dramma.

La strategia testuale prevede di assegnare un termine dialettale ai sette segmenti narrativi in cui è articolato il testo. Gustoso il tratto dei trmòn, termine derivato dalla storpiatura di autrement col quale il musicista Niccolò Piccinni invitava i concittadini a ricorrere al remedium concupiscentiae del sesso che si fa senza donne.

Il rischio qui è da un lato il bozzettismo dall’altro l’iperletterarietà e l’intellettualismo spinto che gonfiano il reale, più di quanto esso già sia, per riscuoterne gli interessi in termini di floridezza di scrittura. Ma Carrieri, specie nel secondo segmento, Prfssò, schiva subito la nostra obiezione perché dà mostra di saper manovrare il registro iperculto con sciolta maestria e gustosa ironia. Le pagine degli amplessi con Letizia, la psicologa penitenziaria, sotto la spinta di quella speciale nevrosi sessuale, sono molto godibili e tra le migliori del libro per quel mix, tra l’altro ma non solo, di conflitto tra classismo cittadino di lui e la ‘paesanitudine’ di lei: <<Aggredivo il suo corpo come se stessi per dare l’assedio a una masseria fortificata>>, si legge. Non mancano, nel corto circuito intellettual-sessuale i filosofemi di Bataille (dépense) o alcuni passi di ‘Mon cœur mis à nu‘ di Baudelaire che entrano nella mente di lui e fatalmente negli amplessi della coppia fornendo un retroterra di alta cultura come necessaria e comica sollecitazione dei turgori della carne. Ma il tutto è condotto con saputa arguzia e un tantino di irrisione sottotraccia di quell’attraente e pesante fardello che è la letteratura, come qui è detto superbamente: << Non avevo ancora imparato a gestire quella cosa indecente che si fa chiamare letteratura: quando fosse il caso di tirarla fuori e quando riportarla nel cassetto degli ansiolitici>>. Un momento spassoso.

Francamente come lettori non siamo quasi mai interessati alla gestione o allo sviluppo della trama – che qui è tutta raggomitolata nel ‘roman familial‘ e nelle escursioni nel ventre di Bari della diade Libero e del suo amico ‘Plinio il vecchio’, alias Felice Caporaletti il mitico fuoricorso che tutti abbiamo avuto come amico al Sud – , materia servile benché necessaria d’accordo, ma pagato il minimo tributo alla storia stiamo con l’orecchio attaccato al testo per coglierne l’amperaggio stilistico, la potenza della frase narrativa o gnomica (quella che osserva e sentenzia). È ciò che ci cattura in genere: la forza della scrittura. Ci piacciono i libri artefatti, manipolati, lardellati di artificio e di arte, cioè terribilmente scritti. Il nostro Libero De Simone anche grazie alla materia sessuale e al registro cogitativo lievemente umoristico si instrada, almeno in questo segmento tematico, nel solco di Humbert Humbert di “Lolita” e Barney Panofsky de “La versione di Barney“. Alt!, non è un paragone azzardato, solo una indicazione di servizio, diciamo che Carrieri ci è sembrato quantomeno il loro nipotino barese.

Certo in una narrazione lunga, chiamiamola per convenzione ‘romanzo’, il difficile è tenere la nota. Ci sono i capitoli centrali, quello sul padre guerrillero perso nei fumi rivoluzionari che <<ha barattato qualche mese di impegno eroico per anni di menefreghismo>> con qualche lampo ancora seppur di declinante tono, che sembrano avere la funzione di interludio. Ma quando rientra in scena Letizia riprende l’abbrivio anche per allungare uno sguardo ricognitivo e vivido sull’odiosamata Bari <<Una città – il cui centro è popolato da matrone ed evasori – che è disposta a sacrificare la propria storia per due appartamenti in più >>, per approdare infine nel capitolo di chusura che dà il titolo al libro. Quel poveri a noi è un modo locale di dire.

Chi ha frequentato i vecchi testi di Brancati come “Gli anni perduti” o quelli più recenti di Gaetano Cappelli (autore di riferimento preclaro in tema) è informato sul fatto che esiste un favolismo meridionale in cui una realtà esulcerata si volge in cachinno e sberleffo o in ridanciana prosa narrativa spesso puntando su tipi locali già strapaesani in re ipsa con appropriatezza e allure di scrittura. Questo materiale umano è come una pietra locale che chiede i suoi provetti scalpellini.

Un’ultima nota. Questo libro è l’esordio di Elvio Carrieri nato nel 2004, ventenne dunque. Ed è stato scritto, come per scommessa, un capitolo al giorno. Ora, Hegel nell’Estetica osservava che “Un artista deve aver molto visto, molto udito e molto in sé conservato”. Questo passo mi sembra assolutamente calzante per il romanziere (un po’ meno per i musicisti e i poeti). Il romanzo reclamerebbe quindi una vita vissuta alle spalle, essendo esperienza di scrittura “après coup”, a ricognizione dell’esistenza. Eppure abbiamo avuto esempi di esordi di romanzieri giovanissimi come Moravia (i primi racconti a 20 anni, “Gli Indifferenti” a 22), e Radiguet (“Le diable au corps” a 18 anni!) che, senza essere dei veggenti rimbaldiani, hanno avuto comunque una presa forte sul reale. Qui ovviamente non siamo su questi livelli, ma buona la prima