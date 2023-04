Ricordare Venezia

1 Aprile 2023

E’ dei punti più belli della città.

Ed è anche quello in cui ti capita di incontrare più turisti.

Quasi tutti intenti a farsi dei selfie, o a fotografarsi tra loro, avendo alle spalle la Chiesa Della Salute.

Il padre fotografa la moglie con i due bambini, un maschio di una decina d’anni e una femmina di qualche anno più giovane.

E’ proprio la bambina che chiede alla madre:

“Tu eri già stata a Venezia, vero?”

“Si”, risponde la madre, “una quindicina di anni fa”

“Eri da sola?”

“No, ero con il tuo papà, allora ci eravamo appena fidanzati”

“E ti è piaciuta anche allora?”

“Quel viaggio è stato una meraviglia!”

“Più di adesso?”

“Infinitamente di più!”

“Come mai?”

“Perché eravamo soli, senza due rompiscatole appresso!”

La bambina guarda la madre con aria interrogativa, non sa come prendere la frase che ha appena sentito.

“Guarda che la mamma scherza, lo sai com’è fatta…”, cerca di rassicurarla il fratello.

“Certo che scherza!”, aggiunge il padre.

“Non scherzo per niente!”, insiste la madre.