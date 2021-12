30 Dicembre 2021

La pandemia è ancora lì.

Cuneo divisorio, diaframma, separatezza.

Cosa resta: lo sguardo.

Come se ti parlassi, sfiorassi, blandissi.

Perché la parola infetta.

E osservo una tua foto, o una cosa che hai toccato, un mio vestito ,la cravatta, la boccetta del profumo che tanto ti piaceva sentire chiudendo gli occhi: solo così sei accanto a me.

Siamo anime fuggevoli in una pianura con un cielo terso; due fili d’erba che anelano intrecciarsi; li muoverà solo il vento.

Ma è smozzicato amore.