Tempo grigio

7 Dicembre 2020

Pioviggina fastidiosamente in via Orti.

Il tempo è grigio.

Lo è anche la città.

Davanti a me cammina un uomo di circa cinquant’anni.

Ha addosso solo una vecchia giacchetta, aperta sul davanti. E’ completamente calvo. Non ha nè un ombrello nè il cappello.

Penso a lui con un po’ di commiserazione: diversamente da lui ho un giaccone pesante, ho sulla testa ancora un bel po’ di capelli e un cappello a larghe tese. Potrei fare a meno dell’ombrello, ma tengo aperto anche quello.

Poi l’uomo si ferma ad un portone e suona.

Una voce femminile chiede al citofono: “Chi e’?”

Lui dice: “Sono io.”

“Amore, finalmente!”, risponde lei con tono gioioso

Dalla commiserazione passo subito all’invidia.