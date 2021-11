Un contorno non richiesto

5 Novembre 2021

La macchina del caffè è monumentale.

Vicino ad essa sono sistemate due panchette, disposte ad angolo retto, una addossata alla parete, l’altra alla vetrina.

Sedute su quelle panchette stanno due ragazze che sorseggiano un cappuccino.

“Sai che l’ho rivisto ieri sera?” dice una delle due-

“Chi? Il fenomeno?”

“Lui in persona?”

“Ma non aveva avuto un’offertona per andare a lavorare all’estero?”

“Così ci aveva raccontato. Ma naturalmente era solo una delle sue fanfaronate.”

“Fanfarone lo è sempre stato. Io, che l’ho conosciuto molto prima di te, quando frequentavamo le superiori, non mi sono mai fatta infinocchiare!”

“Diversamente da me, intendi?

“Beh, il tuo era soprattutto un abbindolamento ormonale…”

“Non girare il coltello nella piaga!”

“E si può sapere dove lo hai visto?”

“In pizzeria. Ero lì con degli amici.”

“E lui?”

“E lui era lì con l’ultima vittima..”

“Carina?”

“Un rospetto”

“E che vi siete detti?”

“Niente. Mi ha guardato come si guarda un cameriere quando ti porta un contorno che non hai richiesto”