“Vado a guardarmi una serie…”

24 Febbraio 2022

– Va sempre avanti così?

– Che intendi?

– Con questa lentezza di dialoghi, con questa fissità di immagini?

– E’ un film che ha più di 60 anni, scritto da un intellettuale e diretto da un altro intellettuale, francesi entrambi, non puoi aspettarti Pulp Fiction….

– Ripeto: va avanti così fino alla fine?

– Non puoi arrenderti dopo neanche cinque minuti. Lasciati prendere dal ritmo della storia…

– Quale ritmo?

– Immedèsimati nei personaggi, respira le atmosfere…Cosa fai, già dormi?

– Lo sai che sono on/off…

– In che senso?

– Nel senso che se la storia mi prende posso anche seguirla per ore, se invece mi ammoscia, mi cala subito la palpebra.

– Ma questo è un film che ha vinto un Leone d’oro!

– Sì, ma una vita fa! Adesso è datato come pochi.

– Arriviamo almeno alla sequenza del gioco dei fiammiferi.

– Non so di cosa parli.

– Arriva tra un po’. E’ forse l’unica sequenza di cui si ricordano, a distanza di anni, quelli che hanno visto “L’anno scorso a Marienbad”.

– Riguardala tu, poi me la racconti.

– Vai già a letto?

– No, vado in cucina a guardarmi una serie…