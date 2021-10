Vigilia di nozze

7 Ottobre 2021

Sono le due del pomeriggio. Ho passato la mattinata in spiaggia.

Si stava bene, ho camminato a lungo e scattato anche qualche foto.

Ho pranzato in una piccola osteria a due passi dall’imbarcadero e adesso sono sul battello che dal Lido mi riporta a Venezia, alle Zattere.

All’andata il battello era affollatissimo, adesso siamo solo in tre a prenderlo: io e due donne sulla trentina.

Parlano animatamente e al massimo dei decibel.

Anche se la vicenda di cui parlano è, si sarebbe detto una volta, quasi boccaccesca.

Dice la ragazza con la maglietta blu: “Insomma, per fartela breve, alla fine non si sono sposati…”

La ragazza con la maglietta verde sgrana gli occhi: “Cosa? Con gli inviti spediti, le bomboniere, quel po’ po’ di appartamento strafigo che si erano presi???”

“Non c’è stato verso, lei non ha voluto più saperne di lui!”

“Me par ‘na mata! Se era innamoratissima, cossa xè nato?”

“Non posso dirtelo”

“Perché?”

“Perché sei la rana dalla bocca larga! Entro stasera lo saprebbero tutti!”

“Ti giuro che terrò la bocca chiusa!”

“Giurin giurello?”

“Te lo giuro su quello che vuoi!”

“Vabbe’, provo a fidarmi…”

“Avanti, non farla tanto lunga, che è successo?

“E’ successo questo: lei aveva comprato delle tende per la casa nuova, è andata a metterle su per fargli una sorpresa. E la sorpresa invece gliel’ha fatta lui!”

“Sarebbe a dire?”

“Beh, era lì anche lui…”

“E allora?”

“Lasciami finire! Era lì anche lui con Alvise, il loro testimone di nozze! Nel loro letto matrimoniale… e non facevano le prove per la cerimonia!”