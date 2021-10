Al via la nuova offerta TimVision Gold per vedere tutto

3 Ottobre 2021

Tim lancia una nuova offerta. Si tratta della promo “TimVision Gold”, il pacchetto più ricco e conveniente per la famiglia che consente di avere tutta la tv via streaming a portata di telecomando.

Fino al 15 novembre i clienti potranno sottoscrivere in un unico abbonamento, a soli 29,99 euro al mese (anziché 44,99 euro al mese) con TimVision Box incluso, tutti i contenuti TimVision e dei suoi partner: Disney+, Netflix, Dazn e Infinity+. Il costo di attivazione una tantum è di 9,99 euro. L’offerta è disponibile per clienti di qualsiasi operatore telefonico.

La promozione, inoltre, è accompagnata da una campagna dal claim “Con TimVision puoi avere tutto” già on air sulle principali emittenti nazionali e sul digital con videostrategy e una pianificazione display e social.

TimVision è la piattaforma streaming più ricca sul mercato, per un pubblico sempre più ampio ed esigente, grazie al catalogo di TimVision, che include produzioni originali, serie TV, cinema e tutto l’intrattenimento di discovery+.

Con TimVision è possibile vedere il meglio del calcio nazionale e internazionale: Dazn con tutta la Serie A TIM, la serie BKT, la UEFA Europa League, il meglio della UEFA Conference League e gli altri eventi sportivi; Infinity+ con 104 partite della UEFA Champions League (incluso per 12 mesi); Eurosport Player (incluso per 12 mesi per chi non ha già fruito della promozione) con il meglio del tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri e tutti i match della LBA di basket e molto altro.

