Community lancia CLab, network della comunicazione digitale (ci siamo anche noi)

7 Giugno 2022

Community, il Gruppo leader in Italia nella consulenza strategica in tema di reputazione, lancia oggi CLab, ovvero il Community Lab, un network che raccoglie le società più all’avanguardia nel campo della comunicazione e della produzione di contenuti innovativi.

Con questo progetto, grazie alla collaborazione con alcune realtà leader nei rispettivi settori, Community si propone come partner capace di accompagnare manager, aziende e istituzioni, a raccontarsi attraverso gli strumenti più creativi e originali del mondo della comunicazione: dai podcast alla produzione video, dal brand journalism al social media marketing, passando per il content marketing, fino all’ideazione e realizzazione di eventi tailor made.

Il CLab si fonda sulle partnership strategiche con: Azzurro Digitale, società specializzata in digital transformation in ambito industriale e Marmalade, specializzata in eventi fisici e digitali; Bea – Be a Media Company, realtà specializzata nella produzione di contenuti multimediali e narrazione per le imprese e istituzioni; Chora Media, la podcast companyfondata da Mario Calabresi; Gli Stati Generali, giornale online che sin dalla fondazione si occupa anche di branded journalism; Gummy Industries, agenzia creativa digitale;Molly Bloom, accademia di scrittura creativa specializzata instorytelling e comunicazione e Starting Finance, la start up che ha rivoluzionato l’informazione finanziaria, specializzata anche in branded content e organizzazione di eventi.

“I grandi cambiamenti culturali ed economici che stanno attraversando la società stanno interessando anche l’industria dei media, dell’informazione e, ovviamente, il nostro lavoro. Il mercato della comunicazione è sempre più fluido e sta cambiando la relazione tra aziende, manager e pubblico; per questo CLab si propone di esplorare tutti i nuovi canali e le modalità di racconto offrendo ai clienti strumenti all’avanguardia. Se il messaggio e la notizia resteranno sempre al centro della nostra attività, grazie ad un network di partner di primo livello saremo in grado di esplorare le frontiere della comunicazione digitale per progettare insieme nuovi modi di comunicare e di raccontarsi.”, ha dichiarato Auro Palomba, Presidente e Fondatore di Community.

Ad oggi il network conta otto partner, società leader nei rispettivi settori di appartenenza, ma è aperto a nuove collaborazioni per essere sempre al passo con i tempi e con le nuove tecnologie, in modo tale da essere, non solo osservatori del mondo della comunicazione ma anche driver del cambiamento.

Con sede a Milano, Roma, Treviso, e una rete di partnership che si estende in diversi altri paesi, Community è un gruppo multidisciplinare attivo nella creazione, gestione e difesa della reputazione di imprese e istituzioni finanziarie. Fondata nel 2001, ha ampliato i propri servizi, ponendosi l’obiettivo di confermare in ognuno il proprio approccio distintivo: alle attività di comunicazione (Community Strategic Communications Advisers), si sono aggiunte le competenze legate alla formazione (Community Media Training & Public Speaking), alla comunicazione digitale (Community Digital), ai Public Affairs (Community Public Affairs), all’analisi e ricerche (Community Research&Analysis) e la prima joint venture tra comunicazione tradizionale e digitale (Reputation Science), nata dalla collaborazione tra Community e Reputation Manager. Nel 2021, in partnership con altre società, Community ha lanciato PurPle, il primo competence center dedicato agli ESG. Di Community fanno oggi parte 50 professionisti dislocati nelle varie sedi e coordinati dai Senior Partner Giuliano Pasini, Roberto Patriarca, Marco Rubino, dal Partner Pasquo Cicchini e dalla Team Leader Giovanna Benvenuti.