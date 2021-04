Due storie parallele

22 Aprile 2021

Per un paio di giorni il covid é quasi finito in secondo piano.

In compenso si è parlato di due persone, Beppe Grillo e Andrea Agnelli, che non hanno molto in comune, ma che si sono comportate allo stesso modo.

Entrambe detentrici di un formidabile potere mediatico, lo hanno messo in campo per sostenere, sia pure in ambiti diversi tra loro, visioni lontanissime dal sentire comune.

Con effetti devastanti.

Devastanti per loro, fortunatamente.

Funziona così: puoi avere un potere mediatico straordinario e tentare di usarlo per imporre il tuo pensiero, ma devi sempre stare attento a non esagerare perché se la spari troppo grossa, anche i tuoi fan più fedeli, ti mandano a quel paese e ti restano solo quelli disposti a portare il loro cervello all’ammasso.

Che però, per fortuna, sono ancora una minoranza.