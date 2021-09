Ecco i vincitori del Brains Contest di Agosto 2021

15 Settembre 2021

Il Brains Contest de Gli Stati Generali nel mese di Agosto 2021 è stato vinto da Mattia Marasti che risulta dunque il Miglior Autore del mese.

CLASSIFICA Agosto 2021

1. Mattia Marasti

2. Valentina Saini

3. Andrea Stati

Come funziona il Brains Contest degli Stati Generali?

Per ciascun mese un algoritmo (“GSG Interest Rank”) misura in tempo reale l’interesse e l’attenzione del pubblico dei visitatori della piattaforma verso i singoli post pubblicati dai Brains, assegnando un punteggio sulla base del numero delle visualizzazioni e dei tempi di lettura. Tale punteggio quantitativo viene poi integrato con i punteggi qualitativi espressi da una giuria, pervenendo così al punteggio finale del singolo post.

Il primo classificato vince 300 euro, il secondo 200 euro, il terzo 100 euro.

I risultati del concorso mensile vengono pubblicati a partire dal 15 del mese successivo.

