Golden Globes, Fenomeno “Barbenheimer” in arrivo?

11 Dicembre 2023

Oggi a partire dalle ore 14.00 Cedric the Entertainer e Wilmer Valderrama annunceranno le candidature per ciascuna delle 27 categorie dei Golden Globes 2024. “Barbie” e “Oppenheimer” sono al centro della kermesse: i due film, noti collettivamente come “Barbenheimer” perchè usciti nello stesso giorno, sono tra i favoriti per le prossime nomination dei Golden Globe. “Barbie”, una satira femminista di successo, ha registrato un incasso globale eccezionale di oltre 1,4 miliardi di dollari, mentre “Oppenheimer”, il dramma di Christopher Nolan sulla bomba nucleare, ha ottenuto elogi critici e un incasso di 950 milioni di dollari in tutto il mondo. Secondo le previsioni, “Barbie” dovrebbe ricevere riconoscimenti per le performance di Margot Robbie e Ryan Gosling, oltre alla sceneggiatrice e regista Greta Gerwig. Nel caso di “Oppenheimer”, le nomine dovrebbero riguardare membri del cast come Cillian Murphy e Robert Downey Jr, insieme al regista Christopher Nolan.

Gli organizzatori dei Golden Globe sperano che l’attenzione generata da “Barbenheimer”, insieme ad altri film notevoli come “Killers of the Flower Moon” e “Poor Things”, possa distogliere l’attenzione dai recenti scandali associati ai premi. I Golden Globe hanno affrontato critiche e difficoltà negli ultimi anni, specialmente dopo le accuse di mancanza di diversità tra i membri dell’Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Nel 2021, il Los Angeles Times ha rivelato che l’HFPA non aveva membri neri, scatenando una serie di critiche sul dilettantismo e la corruzione nell’organizzazione.

Queste controversie hanno portato al rinnovamento dei Golden Globe, con l’acquisizione e la revisione da parte di investitori privati, tra cui il miliardario statunitense Todd Boehly. L’HFPA è stato sciolto, ex membri con sede a Hollywood hanno ricevuto divieto di accettare regali e ora sono remunerati per partecipare alle votazioni. Inoltre, sono stati aggiunti più di 200 elettori non membri, garantendo una rappresentazione più ampia e diversificata. La speranza è che questi cambiamenti possano contribuire a ripristinare la credibilità e la diversità dei premi Golden Globe.