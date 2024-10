Repubblica, sta arrivando l’onda Calta?

9 Ottobre 2024

In molti lo sospettavano ma l’ipotesi sembra molto vicina a diventare realtà. L’arrivo di Mario Orfeo alla direzione di Repubblica al posto di Maurizio Molinari rientrerebbe a pieno titolo in un cambio più ampio e radicale che riguarda il quotidiano fondato da Scalfari. Infatti, sarebbe alle battute finali la trattativa tra John Elkann e Francesco Gaetano Caltagirone, l’immobiliarista romano editore del gruppo Il Messaggero.

I due imprenditori avrebbero un accordo di massima che prevede la cessione della proprietà e la piena gestione di Repubblica. Sembra che gli ultimi scogli da superare riguardino – come sempre in questi casi – l’accollo di debiti e passività pregresse.

Tuttavia, i bene informati non nutrono dubbi sull’esito positivo delle negoziazioni in corso e non sembrano nutrirne neanche i protagonisti, tanto che alla direzione un uomo di fiducia di Elkann ha lasciato il posto a un uomo di fiducia di Caltagirone.

