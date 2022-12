Tornatore con Dolce & Gabbana, torna on air la nuova versione dello spot per TIM

6 Dicembre 2022

TIM torna on air con una versione speciale dello spot ‘La forza delle connessioni’, girato dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, sulle note di un brano inedito del Maestro Ennio Morricone, con protagonisti gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. La campagna andrà in onda dall’8 dicembre con un nuovo editing da 90”. Al centro della storia si intrecciano le vite e i progetti di Domenico e Stefano: giovanissimi entrano in connessione, trasformano le loro idee in realtà e realizzano il loro sogno. Lo spot racconta il loro percorso personale e professionale per poi proiettarsi nel futuro digitalizzato.

Con ‘La Forza delle connessioni’ TIM vuole mettere l’accento sul fatto che le connessioni uniscono le persone, uguali o diverse tra loro, vicine o lontanissime. Perché la connessione vera è quella che fa superare la distanza e le differenze. Per questo TIM lavora ogni giorno, per rendere le connessioni accessibili, sicure, affidabili. Lo spot che si è recentemente aggiudicato il primo premio al 54° Key Award & 9° Radio Key Award nella categoria ‘Tempo libero, campagne media e promozionali, grandi eventi’, sarà pianificato sulle principali emittenti nazionali e sul web con una video strategy dedicata.