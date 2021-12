Un nuovo decoder Bang & Olufsen per accedere a TimVision

20 Dicembre 2021

Un nuovo decoder che permette di accedere ai contenuti TimVision e vivere un’esperienza di intrattenimento ancora più coinvolgente. È la ‘TimVision Box Atmosphere’, che ha i suoi punti di forza nella definizione Full HD e 4K HDR e nella qualità sonora consentita dalle prestazioni Audio by Bang & Olufsen e al Dolby Atmos integrato.

Queste particolari caratteristiche offrono infatti una fruizione qualitativamente più alta e portano lo spettatore in una dimensione sonora immersiva che rivela ogni dettaglio audio dei film e dei contenuti musicali. Oltre alle prestazioni audio di nuova generazione, altra importante funzionalità proposta dal ‘TimVision Box Atmosphere’ è la ricerca vocale. Grazie all’Assistente Google, la ricerca può essere attivata direttamente con la voce anche se la TV è spenta e senza necessità di utilizzare il telecomando come microfono. Si potrà quindi scegliere il programma da guardare in modo semplice e veloce, cercare i contenuti preferiti all’interno del catalogo TimVision e in quelli delle principali app Android TV.

Come già con il precedente set top box, anche ‘TimVision Box Atmosphere’ permette di scegliere tra l’ampio catalogo proposto dalla piattaforma streaming di TIM – la più completa sul mercato italiano – e di ricevere suggerimenti ogni giorno su titoli da non perdere, da Disney+, a Netflix, a tutto il calcio e lo sport di Dazn e Infinity+ fino a migliaia di film, serie TV produzioni originali, eventi sportivi e tutto l’intrattenimento di discovery+, oltre a Prime Video, TimMusic e TimGames.

Anche il nuovo dispositivo utilizza la modalità di fruizione di contenuti live in Multicast, tecnologia che consente di distribuire in streaming eventi live massivi, ottimizzando la diretta: lo stesso contenuto viene distribuito indistintamente e contemporaneamente agli utenti collegati, senza occupare ulteriori risorse di rete dedicate. Anche questo nuovo decoder supporta la tecnologia wireless il Wi-Fi 6, che permette un collegamento ancora più stabile. Con ‘TimVision Box Atmosphere’, realizzato in collaborazione con Sagemcom, è possibile accedere a tutte le App disponibili su Google Play Store, tra cui YouTube, YouTube Kids, RaiPlay. Il decoder ha già integrato il DVB-T2 per vedere tutti i canali del digitale terrestre, senza necessità di acquistare una nuova TV o un ulteriore dispositivo dedicato.