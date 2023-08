Britney Spears: Mind Your Business il singolo dai mille dubbi

6 Agosto 2023

E’ uscito il 21 luglio scorso il nuovo brano di Britney Spears in collaborazione con Will.i.am dal titolo “Mind Your Business“.

Il testo della canzone lancia un messaggio chiaro e che non lascia spazio a molti fraintendimenti. Il brano invita l’ascoltatore a “farsi gli affari propri” e disegna l’immagine di una protagonista perseguitata dallo sguardo altrui. Ciò non dovrebbe stupirci, alla luce del tormentato background di Britney Spears. L’icona del pop nel brano dichiara di essere stanca, stremata all’idea di essere sempre sotto osservazione. Il riferimento ai paparazzi poi, lascia ben intendere il significato complessivo scritto nel pezzo.

I dubbi in merito alla collaborazione

Non è dato a sapersi se il brano sia stato registrato in tempi recenti o se, come alcuni sostengono, sia stato realizzato per le session dell’album Britney Jean e pubblicato solo ora. Mistero. Sulla cover, un collage in cui per Britney è stata scelta una foto di vent’anni fa. I fan sembrano divisi: se da una parte c’è chi sta apprezzando il brano, dall’altra in molti credono che Mind Your Business non sia all’altezza del ritorno della princess of pop. C’è anche chi sostiene che non sia lei a cantarla ma che sia stata adoperata l’AI che ha raggiunto negli ultimi mesi livelli incredibili di perfezione. Un’utente di TikTok di nome AllyNaston sostiene che Myah Marie, una cantante che ha registrato demo vocali per Britney Spears in passato, potrebbe essere la vera voce di Mind Your Business.

Ad ogni modo questa collaborazione sta facendo discutere molto e il brano è già in vetta alle classifiche. E di Britney Spears se ne parla ancora oggi!