Aggredito un banchetto del Terzo Polo a Milano

17 Settembre 2022

È successo sabato alle 11.00 in Piazza Wagner

“Un episodio grave – denuncia il movimento di Carlo Calenda e Matteo Renzi – avvenuto nella mattina di sabato 17 Settembre nel capoluogo lombardo a meno di una settimana dal voto.

“Un nostro banchetto è stato colpito con delle uova piene di vernice blu lanciate

da due ragazze in bicicletta con il volto coperto che hanno urlato: “Siete tutti uguali, fate schifo”.

“All’antipolitica vogliamo rispondere – replicano Italia Viva e Azione- così: ricorrerendo alle istituzioni e citando l’articolo Art. 21 della Costituzione, quello dedicato alla libertà di espressione che ci ricorda che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e che la parola sia da difendere e tutelate.

L’attività di partito che stiamo portando nelle piazze in questi giorni di campagna elettorale serrata

è uno straordinario esempio di unità, di coinvolgimento e condivisione che va valorizzato e preservato in ogni sua parte. Noi lavoriamo per questo e continueremo a farlo con la forza e il

sorriso di sempre.

Altre aggressioni erano state poste in essere ad altri banchetti della Lega e di Fratelli d’Italia negli scorsi giorni in altre parti d’Italia e il Terzo Polo aveva espresso la sua solidarietà.

Segno che il clima avvicinandosi il 25 Settembre si fa sempre politicamente più caldo.