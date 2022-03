L’indipendenza di una donna significa poter scegliere coloro con cui interagire

10 Marzo 2022

“ Everybody choose who they look like

To share ideas, feeling

Women are tired of being seen as a

Beast of burden “

Che significa per una donna scegliere il proprio percorso di vita? Un uomo che serialmente cambia donne, è un viveur, un buongustaio, uno che ci sa fare. Una donna che incontra uomini sbagliati, è marchiata a vita.

La stessa donna che non ha mai incontrato più questi uomini, deve subire un giudizio costante e una presenza ingombrante nella sua vita. Una presenza che non desidera dal momento che non sono più stati presenti nella sua vita, né loro nella sua. Probabilmente perché c’era del reciproco disinteresse.

Improvvisamente, una donna, poco sveglia, che fa del sonno e della cura del suo corpo suo unico interesse di vita, diviene il centro dei loro pensieri. Qualcosa sarà cambiato nel loro animo? Un interesse tardivo dettato da un sincero pentimento?

Solitamente anche a una donna poco sveglia, i conti non tornano. Mai una telefonata, nonostante avesse lasciato il suo numero di telefono, mai un contatto, neppure di corsa, di sfuggita.

Ognuno sceglie i suoi simili. La vita è un percorso in cui avvengono selezioni naturali, non possiamo piacere a tutti, ma ognuno ha il diritto di scegliersi le persone che le sono più congeniali. Quelle che rappresentano un esempio di vita, di intelligenza, di condotta. Personalmente, scelgo persone da cui posso imparare, persone con le quali mi confronto, che non amano il chiacchiericcio, ma i cui discorsi sono robusti di contenuti.

Il cancro peggiore della nostra società sta nell’attribuire alle donne un ruolo ancora vicario, subordinato, prostrante al maschio. La donna ha un peso fino a quando balla per lui, nel privato nella sua camera da letto, e in pubblico nascondendo le sue malefatte. La vorrebbe accondiscendente, silenziosa, è tollerabile anche parlante, se queste parole però gliele ha scelte lui. Le viene concesso di ripeterle. Parole che riflettono il mondo maschile, quello dell’affare fatto, che compiacciono e piacciono il suo orecchio.

La profondità, per un certo tipo di maschio, ha a che fare col doppio fondo come quelle valigie in cui i vestiti sono piegati come origami.

Ma nelle pieghe non ci sono entrati mai.