Il mio bambino

4 Gennaio 2021

Ogni creatività germoglia nell’isolamento e nel tempo diluito in cui stilla attenzione e lievi variazioni aprono maturazioni inattese

Come in un viaggio da casa a casa: sei ore cinquantatré minuti, non poche macchine, persone come me da sole, coi pacchi, i permessi di via, le tessere annonarie i camion da sposa senza sposa, e senza barca di legno di rosa (cit).

Ho sentito quattro conferenze, una due volte.

Ogni miracolo germoglia nel tempo rallentato,

nell’attesa senza risultato.

Nello spazio dilatato

nel silenzio dilatato.

E arriva in zona dei monti, non un turista. Nessuno.

E di tre canzoni di Battisti.

E questa: