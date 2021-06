A luglio l’anteprima dello Sponz 2021. All’Osso, per ritrovare le aree interne

24 Giugno 2021

Un rabdomante di ritrovi ameni, questo mi definirei in estate. E l’arte della ricerca di queste situazioni mi deriva della frequentazione di posti scarni di cose ma ricchi di immaginazione. E’ da ieri che ho appreso di questo ritrovo che sa di anteprima, una cosa che sembra dare sempre senso all’estate, perché ognuno ha i suoi vizi e io di vizio ho questo, camuffarmi dalla mia breve identità cittadina per assumere altre forme, muovermi lungo la spina dorsale dell’Italia alla ricerca di un senso. E la carovana stavolta punta a nord, in terra emiliana, lì ci aspetta un anteprima dello Sponz di fine agosto. Stavolta, e per tutta l’estate, saranno protagoniste le aree interne, quelle dell’osso, che daranno anche il nome e il tema alla prossima edizione dello Sponz, in programma dal 25 al 29 agosto in Alta Irpinia.

Così Sabato 3 luglio è in programma la Costola Reggiana del festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, anteprima di Sponz All’Osso – Per un manifesto delle aree interne, la nona edizione del Fest, programmata e sostenuta dalla Regione Campania, prevista ad agosto in Alta Irpinia e che vuole proporre una riflessione sulle aree interne, le cosiddette “aree dell’osso”.

“A sottolineare la comunanza di destini di quelle terre interne in cui la geografia si è imposta sulla storia, in una visione verticale del paese che non distingue tra nord e sud, ma tra osso appenninico e polpa delle coste e pianure urbanizzate, un appuntamento Sponz All’Osso in appennino reggiano a precedere quello di fine agosto in alta Irpinia”, dichiara il direttore artistico .“Sotto l’egida della poesia, entrambi gli episodi, con incontri di esperienze, incontri tematici, musica e pensiero, si pongono come laboratorio per pensare un diverso modo di abitare il Paese e percepire le sue voci dall’interno”.

La Costola Reggiana vede il contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Castelnovo ne’ Monti e di ATER. Come tutti gli altri eventi dello Sponz si snoda lungo un’intera giornata con dibattiti e concerti alla Pietra di Bismantova (Castelnovo ne’ Monti – RE) e nei suoi dintorni, anche nel nome di Dante, nel pluricelebrato 700° anniversario della morte. Un’ occasione di ritrovo dopo il lungo isolamento tra chi l’Appenino lo ha scelto e lo vive ogni giorno.

“Un confronto prolungato con la natura e i cicli – non più avvertibile nelle pianure – un allungamento di sguardo e di pensiero, talento e intelligenza che ridanno valore alle mani, al saper fare ma anche al saper guardare: è solo dalle zone considerate marginali, troppo faticose per la speculazione quotidiana, che possono provenire indicazioni di vita che siano testimonianza di non remissione agli imperativi dominanti” dichiara Massimo Zamboni, uno degli ospiti della giornata. “Terre considerate all’abbandono, dove il profitto vale meno dell’acqua che scorre, del fuoco che scalda, la luce che nutre, il buio che divora”.

“Il collegamento tra Sponz all’Osso Irpinia e quello emiliano passa per il monte del Purgatorio. Due monti, due zanne che sorgono dalla selva della terra: una è la Pietra di Bismantova (Re) che per molti studiosi ha fornito l’ispirazione proprio per il monte dantesco e l’altro è la rupe su cui svetta Cairano (Av). Stiamo tutti vivendo un Purgatorio e l’Appennino è il nostro monte di salvazione”, aggiunge Vinicio Capossela.

PROGRAMMA 3 LUGLIO

Dalle ore 10,30 – area adiacente la Chiesa di Sant’Apollinare a Ginepreto (RE)

Agorà dell’agricoltura esistenziale con mercato di produttori locali

Ore 12

Racconti d’Appennino

con Elly Schlein Vicepresidente Regione Emilia-Romagna; Massimo Zamboni, musicista e scrittore; Architetto Antonio De Rossi e i rappresentati del mercato “esistenziale”

Coordina Sonia Masini, ex Presidente della Provincia di Reggio Emilia

A seguire

Pranzo al sacco

Ore 17.30 – Orto dei Frati della Pietra di Bismantova

“Ascensione al paradiso terrestre – passeggiata dantesca con letture”

con Teatro delle Albe – Ermanna Montanari e Marco Martinelli

All’imbrunire

Ore 21 – Piazzale Dante

“À Caval Magre” – Concerto a cavallo dei calanchi reggiani

Biglietto 20 euro + ddp. Prevendite: https://www.boxerticket.it/allosso-sponz-ix-costola-reggiana/

Concerto e ritrovo in musica di musicisti dell’Appennino con Massimo Zamboni, Mara Redeghieri e Lassociazione

con la partecipazione di Vinicio Capossela