Banco del Mutuo Soccorso, ieri come oggi maestri del “progressive”

21 Marzo 2023

In realtà, sono passati cinquant’anni da quel tour che portò in giro per l’Italia il Banco del Mutuo Soccorso e il loro album omonimo, il primo. Stiamo parlano di quell’album che, nonostante il suo titolo fosse “Banco del Mutuo Soccorso”, fu per tutti “Salvadanaio”, per via della forma del packaging e i cui testi sono di Francesco Di Giacomo e Vittorio Nocenzi e le musiche di Vittorio Nocenzi. 41 minuti e 17 secondi di musica. 41 minuti e 17 secondi di poesia.

È proprio con l’esecuzione di tutto quell’album che, lo scorso 3 marzo, al Teatro Golden di Palermo, il Banco del Mutuo Soccorso ha regalato al suo pubblico due ore ininterrotte di musica. Si è trattato, e va evidenziato perché oggi non succede così spesso come vorremmo, di due ore suonate, dalla prima all’ultima nota, senza contributi di sequenze e/o clic.

L’inizio del concerto è stato uno squarcio nella memoria perché la voce registrata di Francesco Di Giacomo, con l’ariosteo verso “Da qui messere si domina la valle…” ha dato il via a un turbine di musica ed emozioni.

Si sono succeduti via via successi vecchi e nuovi della storica band di progressive, compresi alcuni brani del loro ultimo lavoro, “Orlando: Le Forme dell’Amore” ispirato al Poema dell’Orlando Furioso. Non sono mancati i brani più orecchiabili della band, quelli che, forse, hanno contribuito a renderli più conosciuti anche a un pubblico non amante del progressive quali “Moby Dick” e “Palo Pa” ma non è mancato Darwin, un’opera pionieristica, sia se la paragoniamo alla scena italiana, sia se ampliamo i nostri orizzonti oltre i confini nazionali, l’album in cui il Banco ha inoltre dato voce ad aspetti legati alla società italiana a loro contemporanea. Non sono mancati gli omaggi a Francesco Di Giacomo, a Rodolfo Maltese e il loro ricordo. E che dire di Vittorio Nocenzi, “mille mani” come è stato nel tempo appellato per via del suo uso delle tastiere. Anche in quest’occasione ha dimostrato di essere un artista che si concede interamente e integralmente al suo pubblico.

Cinquant’anni e il mio ricordo va, inevitabilmente, a quel concerto che si tenne al Kiwi di Piumazzo, località in provincia di Modena. Anche in quell’occasione ero tra il pubblico. Il loro pubblico, oggi come ieri.