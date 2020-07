CARTOLINE ACUSTICHE DA VENEZIA #18 IMAGES IN EXILE

5 Luglio 2020

Mandare in esilio le immagini non è cosa semplice. Escono da ogni oggetto. News, Skype, Zoom, Netflix, Facebook, Instagram ecc. Esiliarle vuol dire chiudere ogni schermo, buco e ogni presunta e illusoria comunicazione. Vuol dire, innanzitutto, spegnere il cosiddetto intrattenimento e non esser più trattenuti da nulla. Finalmente liberi di pensarsi e di trarne le conseguenze. E così riflettevo, in pieno lock down, sul suono delle grandi navi che attraversavano la laguna davanti a casa. Non lo ricordavo più. Il ricordo delle immagini di quei grattacieli ribaltati nell’acqua era ancora predominante. Mi sono seduto, in fondamenta, di fronte a San Marco e ho socchiuso gli occhi. E da lontano l’ho sentito arrivare. Cento seghe circolari per il ferro a pieno regime tagliavano l’immagine, mai in esilio, del riflesso della basilica di San Marco nell’acqua. In questa cartolina acustica ho provato a raccontarlo! Potete trovare le altre cartoline acustiche da Venezia a questi link a seguire (scavalca la pubblicità!) Evviva! A.

