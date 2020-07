CARTOLINE ACUSTICHE DA VENEZIA #19 Fountain (before Duchamp)

12 Luglio 2020

Per una singolare riunione fra elementi acustici sparsi nell'aria, calda e notturna di Venezia, nel giro di pochi passi mi sono trovato al centro di un combattimento fra suoni. Suoni singolarmente intrecciati, forse perché simili, ma con due origini diverse seppur ricche di analogie fra cui la verticalità del gesto: il precipitarsi dell'acqua di una fontanella e, giusto accanto, il precipitarsi di una gigantesca orinazione/minzione detta anche pisciata nella laguna, da parte di un giovane tedesco. Ho pensato a Duchamp, quello "vero" non al bar DuChamp di campo Santa Margherita (possibile mandante di orinazioni en plein air ), e mi sono avviato verso il Guggenheim sperando d'incontrarlo per chiedergli: Maestro come stai? Hai ancora voglia di giocare a scacchi?

