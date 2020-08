CARTOLINE ACUSTICHE DA VENEZIA #22 WOODEN SKELETONS

2 Agosto 2020

Scheletri negli armadi o Armadi negli Scheletri? Cerco di spiegarmi. A Venezia, chiunque ci sia stato lo sa, gli imbarcaderi dove attraccano i vaporetti ricordano, generalmente, dei grandi armadi galleggianti. Essendo costruiti, struttura e scheletro, in legno ed essendo in costante movimento: suonano. Dalle loro viscere ricoperte di alghe e sprofondate nel fango, emergono e s’incrociano le urla e i lamenti del legno e dell’acqua che si prendono a schiaffi. In sintesi, se si ascolta un pontile ad occhi chiusi dopo un pò si comincia ad aver paura. Il pontile cartolinizzato di oggi è quello delle Zitelle forse il pontile più terrorizzante che io conosca (i giudecchini possono confermare!). O meglio era quello delle Zitelle perché, recentemente, è stato silenziato attraverso un’opera di manutenzione ma… i vecchi scheletri, sono ancora tutti li pronti a ripartire, è solo questione di tempo…Wooden Skeletons. Se v’interessano le cartoline acustiche da Venezia potete trovarle ai link che seguono (scavalcando le pubblicità!). Alla prossima! Grazie per la vostra fedeltà e curiosità! Andrea

https://www.instagram.com/acoustic_postcards_venice/

https://www.facebook.com/AcousticPostcardsVenice/

http://www.liberovici.com